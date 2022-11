Wochenausblick- Europäische Verbraucherpreise und weitere Quartalszahlen

Werbung



Nach der Reihe an Quartalszahlen in den letzten Wochen neigt sich die Quartalssaison langsam aber sicher dem Ende zu. In dieser Woche stehen insbesondere die Geschäftsergebnisse von deutschen Unternehmen und Konjunkturdaten aus den USA und Großbritannien auf der Tagesordnung.



Letzte Woche konnten Anlegerinnen und Anleger insbesondere auf Unternehmensergebnisse aus dem europäischen Raum gespannt sein, bevor am Donnerstagmittag sich alle Augen auf die USA richteten. Die Verbraucherpreise für den Monat Oktober lagen hier mit 7,7 Prozent deutlich unter den Erwartungen. Marktteilnehmer sind nun gespannt auf die Reaktion der US-Notenbank Federal Reserve, die am 14.12. ihren nächsten Zinsschritt verkünden wird.



Montag, den 14. November 2022

Zum Wochenstart erwarten uns bereits am Morgen eine Reihe von Quartalszahlen seitens heimischer Unternehmen wie Nordex, Hypoport, Talanx oder Eckert & Ziegler. Des Weiteren erwartet die Wirtschaft den Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums für den laufenden Monat November, der einen Aufschluss über die aktuelle volkswirtschaftliche Lage des Landes und die Situation der durch die Energiekrise betroffenen Unternehmen geben wird.





Dienstag, den 15. November 2022

Zur Monatsmitte gewähren uns am Vormittag die MDAX©-Mitglieder Varta, Encavis und ProSiebenSat.1 Einblick in ihre Bücher, bevor später am Tag die US-Werte Walmart und Home Depot folgen. Auch erreichen uns Konjunkturdaten zu den US-Erzeugerpreisen des Monats Oktober sowie zu der aktuellen Lage am britischen Arbeitsmarkt.

Mittwoch, den 16. November 2022

Während der Mittwoch am Morgen mit den Jahreszahlen von Siemens Energy und den Quartalszahlen von Exasol vergleichsweise früh beginnt, geht er am Abend mit dem unternehmensseitigen Tageshighlight - den Zahlen von Nvidia - spät zu Ende. Des Weiteren erreichen uns Daten zu der Verbraucherpreisentwicklung in Großbritannien, die erste Hinweise auf den weiteren Verlauf der britischen Zinspolitik liefern werden.

Donnerstag, den 17. November 2022

Am Donnerstag öffnen mit Siemens und Thyssenkrupp zwei weitere Unternehmen ihre Bücher und geben uns Einblick in die operativen Geschäftsergebnisse der abgelaufenen Quartale. Konjunkturseitig richten sich gegen Mittag die Blicke auf das europäische Statistikamt Eurostat, welches die Verbraucherpreise des Monats Oktober für die Eurozone bekanntgeben wird und woraus sich etwaige Rückschlüsse auf die Höhe des nächsten EZB-Zinsschrittes ableiten lassen.

Freitag, den 18. November 2022

Zum Wochenschluss erreichen uns Konjunkturdaten aus den USA, die einen Einblick in die aktuelle Situation auf dem Häusermarkt gewähren. Dieser Markt gilt als konjunktursensitiv und als Barometer für die amerikanische Wirtschaft. Seit Beginn des Zinserhöhungszyklus hat die Nachfrage nach Häusern aufgrund der teuren Kredite insgesamt stark nachgelassen.

