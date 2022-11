Der deutsche Aktienmarkt hat eine Reihe positiver Handelstage hinter sich. Der DAX schaffte zuletzt sogar den Sprung über 14.200 Punkte. Heute könnte es weiter nach oben gehen. Die Vorgaben von der Wall Street sind positiv. Mehr von Martin Weiß. Live vom Parkett in Frankfurt berichtet Franziska Schimke. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Euro, Walmart, Microsoft, Amazon, Zalando, Puma, Adidas und die Deutsche Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1