The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2022



ISIN Name

EU000A1G0DK9 EFSF 17/22 MTN

US45321V1089 IMPLANET S.A. SP.ADR/1/20

US17248A1034 CINEWORLD GROUP PLC ADR/3

XS1717575259 NESTLE HLDGS 17/22 MTN

XS1611042646 KELLOGG CO. 17/22

XS1321920735 NYKREDIT 15/27 FLR MTN

XS1322536506 INT.CONS.AIRL.GR.15/22 CV

US85236J1051 STABILUS SE UNSP.ADR/0,2

US38141GXK56 GOLDM.S.GRP 20/23 FLR

DE000A289EX3 NEUE ZWL ZAHNRADW. 20/22

US38141GXL30 GOLDM.S.GRP 20/23 FLR

