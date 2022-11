The following instruments on XETRA do have their first trading 14.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.11.2022Aktien1 US71601V1052 Petco Health and Wellness Company Inc.2 AU0000221251 Leo Lithium Ltd.3 US05365W1071 Avi Ltd. ADR4 US25470G1022 Discovery Ltd. ADR5 AU0000250250 Energy Transition Minerals Ltd.6 US45113Y2037 iClick Interactive Asia Group Ltd.7 BE0974429624 Pharmasimple S.A.Anleihen1 XS2556232143 BAWAG P.S.K.2 DE000DD5A1T5 DZ BANK AG3 USF1067PAD80 BNP Paribas S.A.4 US05565AS207 BNP Paribas S.A.5 US209111GD93 Consolidated Edison Co. of New York Inc.6 USH3698DDW14 Credit Suisse Group AG7 XS2552362704 Great-West Lifeco Inc.8 FR001400DZO1 Société Générale S.A.9 FR001400DZM5 Société Générale S.A.10 US058498AY23 Ball Corp.11 DE000HLB78Q7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale