FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RESOLUTE MINING RSM AU000000RSG6
AB/FROM ONWARDS 14.11.2022 08:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RESOLUTE MINING RSM AU000000RSG6
AB/FROM ONWARDS 14.11.2022 08:00 CET
RESOLUTE MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de