Nachlassende Inflations- und damit Zinssorgen treiben den DAX auch zum Beginn der neuen Handelswoche an und sorgen für höhere Kurse. Der deutsche Leitindex steigt rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start um 0,4 Prozent auf 14.277 Zähler, nachdem er bereits in der vergangenen Woche massiv an Wert zulegen konnte. Ob die gute Stimmung unter den Anlegern anhält, hängt nun von den US-Erzeugerpreisen ab, die in der laufenden Wochen zur Veröffentlichung anstehen und von dem sich Investoren eine weitere Abschwächung ...

