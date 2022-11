Jetzt verfügbar in Europa, Teilen des Nahen Ostens, Asien, Lateinamerika und Afrika

Zu den ersten Kunden gehören Allgemeinarztpraxen und andere patientennahe Gesundheitseinrichtungen



Jüngste Zahlen, die im Rahmen des Weltdiabetestages veröffentlicht wurden, zeigen, dass inzwischen 1 von 10 Erwachsenen mit Diabetes lebt und fast die Hälfte davon nicht diagnostiziert ist 1

Der LumiraDx HbA1c Test wurde entwickelt, um den wachsenden klinischen Bedarf an zugänglichen und zuverlässigen HbA1c-Tests in patientennahen Gesundheitseinrichtungen wie Hausarztpraxen, Diabeteskliniken, Versorgungszentren, Apotheken und anderen dezentralen Gesundheitseinrichtungen zu decken.

Der Immunfluoreszenztest mit aktiver Mikrofluidikkontrolle wird auf der tragbaren LumiraDx Platform durchgeführt und erlaubt eine HbA1c-Testung direkt am Patienten mit digital anbindbaren Ergebnissen in weniger als sieben Minuten

Mit HbA1c erweitert LumiraDx sein schnell wachsendes Test-Portfolio und ermöglicht so die Zusammenführung verschiedener Systeme zu einem einzigen Point-of-Care-Gerät der nächsten Generation mit nur einem einfachen intuitiven Arbeitsablauf



LONDON, Nov. 14, 2022heute die weitere kommerzielle Expansion seines Test-Portfolios für medizinisches Fachpersonal in verschiedenen Versorgungsbereichen bekannt. Der Test, der auf der LumiraDx Platform eingesetzt wird, bestimmt den HbA1c-Wert von Patienten mit bekanntem Diabetes und dient als Hilfsmittel für das Screening und die Identifizierung von Patienten mit erhöhtem Diabetes-Risiko. Der Test liefert Ergebnisse in weniger als sieben Minuten nach dem Probenauftrag und ermöglicht eine verbesserte Effizienz und Einfachheit für das patientennahe Diabetes-Screening und -Monitoring. Das Unternehmen gab bereits Ende Mai dieses Jahres bekannt, dass der Test eine CE-Kennzeichnung erhalten hat.

Die Ankündigung folgt auf den heutigen Weltdiabetestag, der die Aufmerksamkeit auf die jüngsten Zahlen des IDF-Diabetesatlas lenkt, wonach inzwischen jeder zehnte Erwachsene an Diabetes leidet und fast jeder zweite nicht diagnostiziert ist.1 Durch die Portabilität und Flexibilität der LumiraDx Platform kann der LumiraDx HbA1c Test den wachsenden klinischen Bedarf an zugänglichen und zuverlässigen HbA1c-Tests in der Gesundheitsversorgung decken, um eine schnellere klinische Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Der LumiraDx HbA1c Test verfügt über einen Messbereich von 20 - 130 mmol/mol HbA1c (4,0 - 14,0% HbA1c). In einer externen, multi-zentrischen klinischen Studie zeigte der Test eine Präzision, ausgedrückt als mittlerer gepaarter Replikationswert (%CV), von =2,50 % (NGSP) sowohl aus kapillarem als auch aus venösem Vollblut.

David Walton, Chief Commercial Officer von LumiraDx, kommentierte: "Da die weltweite Prävalenz von Diabetes zunimmt, ist es für medizinisches Fachpersonal entscheidend, Zugang zu schnellen und zuverlässigen HbA1c-Ergebnissen zu haben. Die Verfügbarkeit eines sofortigen, mit dem Labor vergleichbaren HbA1c-Tests verbessert nachweislich das Outcome von Patienten durch ein verbessertes Diabetesmanagement. 2,3 Darüber hinaus gibt es eine Reihe bekannter Komorbiditäten im Zusammenhang mit Diabetes. Diese werden durch unser Multi-Test-System unterstützt - einschließlich Tests für kardiale Biomarker, Gerinnung und Inflammation, was die LumiraDx Platform zu einem idealen System für die Verbesserung von Patienten-Outcomes in der patientennahen Gesundheitsversorgung macht."

Professor Garry John Consultant Clinical Biochemist, Norfolk and Norwich University Hospital, current Secretary of the IFCC Executive Committee of the Scientific Division (SD) and former Chairperson of the IFCC Working Group for the Global Standardisation of HbA1c, Honorary Professor, Norwich Medical School (UEA), erklärte: "Dezentrale Diabetestests ermöglichen es den Menschen, zu ihrem Hausarzt oder ihrer Apotheke zu gehen und diese Tests dort durchführen zu lassen. Das ist wichtig, denn so können die Betroffenen ihre Ergebnisse sofort sehen und werden so ermutigt, das für sie festgelegte Ziel zu erreichen. Außerdem kann der Gesundheitsdienstleister so sicher sein, dass der Grad der Verbesserung oder die Kontrolle die Stoffwechselsituation richtig wiedergibt. Er fuhr fort: "Eine grundlegende Laborunterstützung für klinische Kollegen, die Gesundheitsleistungen erbringen, ist von grundlegender Bedeutung; alles, was es unseren klinischen Teams ermöglicht, die vollständigen Informationen zu sammeln, die sie über den Patienten benötigen, ist von zentraler Bedeutung für eine gute Stoffwechselkontrolle."

Johannes Pachler, Geschäftsführer der Leupamed Medizintechnik GmbH, einem führenden Anbieter medizinischer Geräte in Österreich, kommentierte: "Der HbA1c-Test ist eine willkommene Ergänzung auf der LumiraDx Platform für unsere Kunden, zu denen mehr als 100 LumiraDx-Geräte gehören, die von Allgemeinmedizinern und internistisch tätigen Ärzten genutzt werden. Wir wissen, dass es für Kliniker von enormem Wert ist, wenn sie ihre Ergebnisse sofort mit ihren Patienten teilen können - dies gilt insbesondere für die Überwachung und das Screening von Diabetes. Die intuitive Beschaffenheit der Platform und die präzisen Ergebnisse des HbA1c-Tests machen ihn zu einem wichtigen Instrument für das Diabetesmanagement, und die Kliniker sehen bereits die positiven Auswirkungen, die der Test auf die Patientenversorgung haben kann."

Über LumiraDx

LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX) ist ein Unternehmen der Point-of-Care-Diagnostik der nächsten Generation, das die patientennahe Gesundheitsversorgung verändert. Seine aktiv gesteuerte Mikrofluidik-Technologie bietet schnelle, leistungsstarke und leicht zugängliche Diagnostiklösungen für nahezu jedes Testszenario, egal wo sich der Patient befindet, und schafft so einzigartige Testmöglichkeiten am Point-of-Care.



Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an mit Labormethoden vergleichbaren Tests auf einer einzigen tragbaren Platform an, mit mehr als 30 Tests auf dem Markt und in der Pipeline, die Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Gerinnungsstörungen abdecken. Das Unternehmen unterstützt auch hochkomplexe Labortests in einem zugänglichen Hochdurchsatzformat, um die derzeitigen molekularen Laborabläufe zu unterstützen.

LumiraDx wurde 2014 gegründet mit Hauptsitz in Großbritannien. Die diagnostischen Testlösungen von LumiraDx werden weltweit von Regierungen und führenden Gesundheitsinstitutionen, in Laboren, Notaufnahmen, Arztpraxen, Apotheken, Schulen und am Arbeitsplatz eingesetzt, um das Screening, die Diagnose und die Überwachung von Gesundheitszuständen und Krankheiten zu unterstützen.

Weitere Informationen zu LumiraDx auf www.lumiradx.com.

Referenzen:

1: worlddiabetesday.org/about/facts-figures/

2: diabetesjournals.org/care/article/22/11/1785/19794/Immediate-feedback-of-HbA1c-levels-improves

3. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4933534/

Kontakt:

Colleen McMillen

Colleen.McMillen@lumiradx.com

+1.917.344.9360



Ein foto zu dieser ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e24265c7-f665-478a-92bd-b0f8f1bf9b53