9-Monatszahlen - die JDC Group AG weist in den ersten neun Monaten 2022 auf konsolidierter Basis einen Umsatz von 115,8 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 6,2 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Umsatzplus von 12 % und einem Anstieg des EBITDA von 16 %. Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen (Kaufzurückhaltung der Kunden in Deutschland und Österreich in Verbindung mit Ukraine-Krieg, Inflation und Energie-Krise) passt der JDC-Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2022 allerdings nach "unten" an. Es wird nunmehr auf Konzernebene ein Umsatz von 155 bis 165 Mio. Euro (statt bisher 165 bis 175 Mio. Euro) sowie ein EBITDA zwischen 7,5 und 9,5 Mio. Euro (statt bisher mehr als 11 Mio. Euro) erwartet. Gleichzeitig bestätigt die Versicherungsgruppe aber weiterhin die Mittelfrist-Planung und prognostiziert im ...

