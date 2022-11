Unterföhring (ots) -Ein ranNFL-Sonntag, der Geschichte schreibt - und ranNFL überragende Quoten in allen Zielgruppen beschert. Das vierte Quarter des ersten NFL-Spiels in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks (21 zu 16) erreicht herausragende 2,71 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) am Sonntag, 13. November 2022. Bei den jüngeren Zuschauer:innen brilliert das vierte Quarter mit einem Marktanteil von 21,6 Prozent (Z. 14-49). Die Quarter davor liefen mit sehr guten 23,6 Prozent (1. Quarter), 25,3 Prozent (2. Quarter) und 23,4 Prozent (3.Quarter).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.one Entertainment Group | Business Intelligence erstellt: 14.11.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5369162