DJ Ifo: Erwartungen im Hochbau fallen auf tiefsten Stand seit 1991

BERLIN (Dow Jones)--Im Hochbau haben sich die Erwartungen für das kommende halbe Jahr einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge auf ein Rekordtief verschlechtert. Der Wert für die Erwartungen fiel auf minus 53,8 Punkte, den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung 1991.

Zwar ging die Stornierungswelle im Hochbau im Oktober ein wenig zurück. Dies bedeute aber keine Entspannung. "Angesichts der oft kaum mehr kalkulierbaren Baukosten und rasch steigenden Bauzinsen werfen viele Bauherren das Handtuch, sie stellen Projekte zurück oder streichen sie ganz", erklärte Ifo-Forscher Felix Leiss. Besonders im Wohnungsbau seien Auftragsstornierungen zu beobachten. "Für die ersten Unternehmen wird die Situation bereits bedrohlich."

So meldeten 6,6 Prozent der Hochbaufirmen im Oktober Finanzierungsschwierigkeiten, im Oktober des Vorjahres hatte der Anteil nur bei 0,6 Prozent gelegen. Die vorherrschenden Materialengpässe entspannten sich nur sehr langsam. "Derweil dreht sich die Preisschraube am Bau infolge der Knappheiten und der hohen Energiekosten weiter. Sehr viele Betriebe planen weitere Preiserhöhungen in den kommenden Monaten", erklärte Leiss.

November 14, 2022 03:27 ET (08:27 GMT)

