Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die rückläufige Inflation in den USA hat deutliche Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Mit den nachlassenden Zinssorgen sei der US-Dollar auf breiter Front unter Druck gekommen. Profitiert hätten risikoreiche Assets wie Aktien und auch an den Rentenmärkten sei ein Kursfeuerwerk abgebrannt worden. Inzwischen habe sich die Lage wieder beruhigt. Auch heute könnte es etwas gemächlicher zugehen, zumal keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm stünden. ...

