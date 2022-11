Zalando -0.27% Lukas21 (LK21TRAD): Gute Gewinne mit 43% durch den neuerlichen Kursanstieg realisiert und die Position vorerst komplett verkauft. (14.11. 09:26) >> mehr comments zu Zalando: www.boerse-social.com/launch/aktie/zalando MorphoSys -28.13% Scheid (SPECIAL2): Ich habe nochmal nachgerechnet: Auf Basis des heutigen Kursrutsches beträgt die Marktkapitalisierung von Morphosys noch 590 Mio. Euro. Das Unternehmen meldete zum Halbjahr: "Zum 30. Juni 2022 verfügte der Konzern über liquide Mittel und sonstige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 754,3 Mio. € im Vergleich zu 976,9 Mio. € am 31. Dezember 2021. Der Konzern erwartet im September 2022 eine Zahlung in ...

