Nach der Rally der vergangenen Tage startet der DAX auch in die neue Handelswoche mit grünen Vorzeichen. Gute Nachrichten aus China sowie die anhaltende Hoffnung auf eine weniger straffe Geldpolitik der Fed sorgen weiter für Kauflaune bei den Anlegern. Mehr als 2.000 Punkte hat der DAX seit Anfang Oktober zugelegt.In China werden die strikten Corona-Beschränkungen etwas weniger streng, zudem will das Land den kriselnden Immobiliensektor mit umfangreichen Maßnahmen stützen. Das kommt an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...