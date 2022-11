Hamburg (ots) -- EDEKA Weihnachtskampagne startet unter dem Motto "Zusammen wird's ein Fest. Fest versprochen."- Attraktive Angebote: Das große Backen und die EDEKA GenussmomenteFeiern im Kreis der Familie, mit Freunden oder den ganz persönlichen Alltagshelden - an Weihnachten ist niemand gerne allein. In der aktuellen EDEKA Weihnachtskampagne findet sich in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammen wird's ein Fest. Fest versprochen." eine überraschende und unkonventionelle Lösung für das perfekte Weihnachtsfest. Und egal, ob besinnlich zu zweit oder in großer Runde: Damit das Mahl zum Festmahl wird, erhalten Kund:innen in der Vorweihnachtszeit bis zu 25 Prozent Rabatt auf Back-Artikel der Eigenmarken GUT&GÜNSTIG und EDEKA und 15 Prozent Rabatt auf das EDEKA Genussmomente-Sortiment.Weihnachten ist so viel mehr als Geschenke und gutes Essen - auch wenn Letzteres EDEKA wie keinem anderen am Herzen liegt. Doch wichtiger ist es gerade in der aktuellen Zeit, dass wir eng zusammenrücken und die Feiertage mit Menschen verbringen, die uns am Herzen liegen. Und wir denen einmal "Danke" sagen, die rund um die Uhr für uns im Einsatz sind. Diese Grundgedanken bringt die diesjährige EDEKA Weihnachtskampagne charmant auf den Punkt: Mit EDEKA erlebt ein kleiner Junge seinen ganz persönlichen Weihnachtszauber fern ab der üblichen Traditionen. Mit wem der Junge sein perfekt unperfektes Fest feiert, ist ab heute im TV zu sehen und online hier (https://youtu.be/tZz2ZCbrWOc) abrufbar. Die Vorgeschichte dieses ungewöhnlichen Abends gibt es in einer Langversion des Spots online ab dem 1. Dezember zu sehen.Genussvolle Weihnachten auf allen Kanälen und hinter 24 TürchenDie Kampagne wird sowohl am PoS in den EDEKA-Märkten als auch über Social-Media-Kanäle mit fortlaufenden Beiträgen begleitet. Dazu gibt es Rezeptvideos und den beliebten EDEKA Online-Adventskalender mit der täglichen Chance auf attraktive Gewinne. Auch denLindt-Adventskalender gibt es wieder exklusiv bei EDEKA. Hinter dessen Türchen verbergen sich sowohl Lindt-Schokolade als auch EDEKA-Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 250 Euro. Den Lindt-Adventskalender begleitet ebenfalls ein Online-Gewinnspiel (abrufbar unter edeka.de/lindt (https://www.edeka.de/unsere-marken/lindt-adventskalender.jsp)), bei dem es insgesamt zehn Jahreseinkäufe im Gesamtwert von 50.000 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen zu gewinnen gibt.Besondere Marken für den besonderen GenussWer glaubt, die Einkäufe zum Weihnachtsfest in mehreren Läden erledigen zu müssen, kann sich entspannt zurücklehnen: Denn bei EDEKA finden zu Weihnachten alle alles, was das Herz begehrt. Und was wäre die Adventszeit ohne Plätzchenduft? Bereits Ende Oktober hat EDEKA mit echten Feierpreisen die Weihnachtsbäckerei eröffnet. Bei ausgewählten Back-Artikeln der Eigenmarken GUT&GÜNSTIG und EDEKA sparen Kund:innen bis zu 25 Prozent. Ab Dezember wird die Aktion um die "EDEKA Genussmomente" erweitert. Das Festtags-Sortiment mit hochwertigen und exklusiven Produkten macht nicht nur das Weihnachtsessen zu einem ganz besonderen Hochgenuss. Im Rahmen der Weihnachtskampagne können sich Kund:innen 15 Prozent Rabatt auf das EDEKA Genussmomente-Sortiment sichern.Über den EDEKA-VerbundDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2021 mit über 11.100 Märkten und rund 405.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 62,7 Mrd. Euro. Mit rund 19.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5369288