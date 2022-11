Der Rüstungskonzern Rheinmetall will sein Sortiment ausweiten und zu diesem Zweck ein spanisches Unternehmen kaufen. Bei dem Objekt der Begierde handelt es sich laut Unternehmensangaben um einen Munitionshersteller mit Hauptsitz in Madrid. Bei den Anlegern kommt die Nachricht gut an, die Rheinmetall-Aktie legt zum Wochenauftakt spürbar zu.Konkret soll das spanische Unternehmen Expal Systems gekauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...