Die Bullen geben heute bei Nemetschek den Ton an. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund drei Prozent nach oben. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nemetschek, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund fünf Prozent zum Monatshoch. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 52,18 EUR. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...