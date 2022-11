DJ Regierung: BIP dürfte im Jahresdurchschnitt 2023 leicht sinken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat ungeachtet der jüngst besser als erwartet ausgefallenen Quartalsentwicklung ihre Einschätzung einer bevorstehenden Rezession untermauert. "Zwar ist das dritte Quartal laut aktueller amtlicher Zahlen besser verlaufen als erwartet und die deutsche Wirtschaft gewachsen. Für den weiteren Verlauf erwartet die Bundesregierung jedoch eine rückläufige Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr 2022/23, in deren Folge die Zuwachsrate des BIP im Jahresdurchschnitt 2023 leicht negativ sein dürfte", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht.

"Die anhaltend hohen Energiepreise, die steigende Inflation und die damit verbundenen Kaufkraftverluste belasten zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland", konstatierten die Volkswirte des Ministeriums. Unter dem Strich bestätige sich das Bild der Herbstprojektion vom 12. Oktober, nach der die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr noch ein Wachstum von 1,4 Prozent aufweisen dürfte, welches vor allem auf die positive Entwicklung in den ersten drei Quartalen zurückzuführen sei. Im Winterhalbjahr dürfte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen, für 2023 erwartet die Regierung eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Die fünf Wirtschaftsweisen haben vergangene Woche einen BIP-Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert.

Der Industrie sei es gelungen, ihren Gasverbrauch seit Jahresbeginn substanziell zu reduzieren. Ein Großteil dieser Einsparungen sei auf steigende Effizienz sowie Substitution durch alternative Energiequellen zurückzuführen. Produktionseinbußen zeigten sich vor allem in den energieintensiven Industriezweigen.

Unterkühlte Stimmung bei Unternehmen und Verbrauchern

Die Industrieproduktion habe am Ende des dritten Quartals noch einmal zugelegt. Der Ausblick für die kommenden Monate sei "aber eingetrübt angesichts einer spürbar rückläufigen Nachfrage und einer deutlich unterkühlten Stimmung in den Unternehmen". Die Umsätze im Einzelhandel hätten im September wieder zugenommen, obwohl es bei den Tankstellen nach Auslaufen des Tankrabatts zu einem Einbruch gekommen sei. "Die Stimmung unter den privaten Verbrauchern ist nach wie vor stark eingetrübt."

Bei der Inflationsrate, die im Oktober weiter auf 10,4 Prozent gestiegen sei und damit den höchsten Wert seit Dezember 1951 markiert habe, dürfte sich die Mehrwertsteuersenkung für Erdgaslieferungen und Fernwärme von 19 Prozent auf 7 Prozent dämpfend ausgewirkt haben, betonte das Ministerium. "Auch für die nächsten Monate werden hohe Inflationsraten erwartet", hoben die Ökonomen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hervor.

Der Arbeitsmarkt habe sich im Oktober weiterhin robust gezeigt, "aber Spuren der ungünstigeren konjunkturellen Aussichten werden erkennbar". Angesichts der Engpässe am Arbeitsmarkt versuchten Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten. Aktuelle Frühindikatoren und Umfragen deuteten auf steigende Insolvenzzahlen in den nächsten Monaten hin, eine "Insolvenzwelle" sei derzeit jedoch nicht in Sicht.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2022 04:31 ET (09:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.