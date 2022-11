FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 590 (730) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 890 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS REDROW TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 477 (478) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3300 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS FERREXPO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 140 (225) PENCE - GOLDMAN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 335 (350) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 279 (282) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BEAZLEY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 750 (670) PENCE - INVESTEC CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1025 PENCE - INVESTEC RAISES HILL & SMITH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1300 (1400) PENCE - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 1930 (2020) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 385 (425) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 825 (670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 250 (170) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 370 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (122) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1219 (588) PENCE - 'BUY'



