Beim Blick zurück können wir Fools gar nicht aufhören zu grinsen: In einer Handelswoche, die geprägt war von den US-Kongresswahlen, behielten die Aktienmärkte die Nase vorn. Grandios! Die drei wichtigsten Indizes stiegen auch am vergangenen Freitag fröhlich weiter. Der Nasdaq Composite kletterte um 1,9 % und verbuchte damit in dieser Woche einen Zuwachs von 8,1 % (Stand aller Daten: 12. November 2022). Allein an den letzten beiden Handelstagen legte er um 9,4 % zu - sein bester zweitägiger Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...