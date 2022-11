Der Gaming-Technologiekonzern Novomatic übernimmt die HBG-Gruppe. Laut Novomatic handelt es sich dabei um die größte Transaktion der Unternehmensgeschichte. HBG Gaming ist einer der führenden Anbieter am italienischen Markt und sowohl als Konzessionär von VLTs (Video Lottery Terminals) als auch AWPs (Amusement with Prizes) sowie in den Segmenten Online Gaming, Sportwetten und dem Betrieb von Bingo-Standorten tätig. "Mit dieser Akquisition setzt Novomatic ein deutliches Zeichen für die weitere internationale Expansion und kann seine Marktanteile als Konzessionär auf einem der wichtigsten Glücksspielmärkte Europas verdoppeln", unterstreicht Novomatic-Vorstand Ryszard Presch. Novomatic steigt mit dieser Transaktion im ...

