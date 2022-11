Tesla halt in Nordamerika das Design seines proprietären Supercharger-Steckers freigegeben. Autohersteller und Ladenetz-Betreiber werden eingeladen, künftig Supercharger-Stecker und -Buchsen zu verwenden. Tesla will somit sein System zum Lade-Standard in Nordamerika machen. Im Gegensatz zu Europa, wo sich CCS - genauer gesagt in Kombination mit dem Typ-2-Stecker als CCS2 - als Schnellladestandard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...