"Die Geschmacksnerven sind poliert, es kann losgehen." Sternekoch Frank Rosin will mit Team Blau am Mittwoch, 16. November 2022, zum ersten Mal die SAT.1-Kochshow "The Taste" gewinnen: "Ich bin seit zehn Jahren dabei und möchte jetzt endlich gewinnen!" 2022 setzt Frank Rosin auf den jüngsten Kandidaten aller Zeiten - den 18-jährigen Koch-Azubi Tobi.Ein Tauchlehrer aus Hamburg, ein Küchenchef aus Konstanz - fünf Profis und zwei Hobbyköche wollen das Finale gewinnen:Team Alexander Herrmann: Victoria (28), "Gastgeberin" im familieneigenen Hotel, und Robin (29), Hair- und Make-up-Artist - beide aus Düsseldorf.Team Alex Kumptner: Philipp (31), Foodstylist und Tauchlehrer aus Hamburg, und Theresa (20), Koch-Azubi aus Wolfau (Österreich).Team Tim Raue: Christian (35), Koch und Content Creator aus Berlin, und Jari (35), Küchenchef aus Konstanz.Team Frank Rosin: Tobi (18), Koch-Azubi aus Zorneding bei München.Die 10. Staffel "The Taste" erreicht Woche für Woche Nettoreichweiten von bis zu 3,97 Millionen Zuschauer:innen. Den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) schmeckt die aktuelle Staffel besser als je zuvor: Mit durchschnittlich 12,0 Prozent Marktanteil ist die zehnte Staffel von "The Taste" deutlich erfolgreicher als 2021: Damals erreichte "The Taste mit 11,0 Prozent Marktanteil im Schnitt einen neuen Bestwert.Appetit auf mehr? Im ersten Halbjahr 2023 gibt es für alle "The Taste"-Fans Nachschlag mit einer neuen Staffel. Die Zeit bis dahin wird im Frühjahr durch den dreiteiligen süßen Ableger "The sweet Taste" verkürzt.Mehr über alle Kochtalente und Infos zur Jubiläumsstaffel von "The Taste" finden Sie auf der Presselounge: http://presse.sat1.de/thetaste."The Taste": Das Finale am Mittwoch, 16. November 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 14.11.2022 (endgültig gewichtet)