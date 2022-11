Stabilus meldete ein gutes Jahresende mit einem starken Q4 GJ 2022. Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte (adj.) EBIT verzeichneten hohe zweistellige Wachstumsraten. Der Geschäftsbereich Automotive Powerise war der stärkste Umsatztreiber in den drei Regionen des Unternehmens. Während die bereinigte EBIT-Marge im GJ 2022 um 40 Basispunkte schrumpfte, schnitt sie im vierten Quartal mit einem Anstieg um 80 Basispunkte im Jahresvergleich deutlich besser ab. Das Management hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben - Umsatz und adj. EBIT werden bei EUR 1,1 Mrd. bis EUR 1,2 Mrd. bzw. 13 % bis 14 % erwartet, warnte aber auch vor den anhaltenden makro- und geopolitischen Unsicherheiten, einschließlich des COVID-19-bedingten Stilllegungsrisikos in China und der Inflation der Material- und Personalkosten. AlsterResearch ist jedoch weiterhin der Ansicht, dass das Management dank seines strikten Kostenmanagements und der Weitergabe von Kosteneinsparungen in der Lage sein sollte, den kurzfristigen Gegenwind zu überwinden. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stabilus%20SA





