IG Podcast: Herbstrallye nimmt Fahrt auf

Bodenbildung, Bärenmarktrallye oder Bullenfalle? "Viele Belastungsfaktoren scheinen bereits eingepreist", so Christian Henke von IG Markets auf dem Börsentag Hamburg. Es besteht derzeit Hoffnung auf eine Zinsbremse in den USA. Mal schauen, was Powell macht. Und auch China scheint sich nun in seiner Covid-Politik deutlich zu entspannen. "Wenn wir keine Belastungsfaktoren mehr haben, geht es aufwärts." Der DAX schießt auf über 14.000, "die Herbstrallye nimmt ordentlich Fahrt auf". Lauschen Sie im offiziellen IG Podcast dem aktuellen Marktgeschehen. Unsere Analysten sprechen in regelmäßigen Interviews über relevante Themen aus der Welt des Tradings und der Börse. Freuen Sie sich zudem auf externe Gäste aus der Branche, mit denen wir nicht nur die wichtigen Marktereignisse beleuchten, sondern auch über Trading-Skills und Methoden sprechen.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

