Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot und Württembergische AG

Unternehmen: Wüstenrot und Württembergische AG

ISIN: DE0008051004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.11.2022

Kursziel: 23,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Starke operative Performance der Sachversicherung und Bausparkasse werden von anhaltend schwacher Kapitalmarktentwicklung konterkariert

W&W hat am Freitag gute 9M-Zahlen vorgelegt. Dank einer erfreulichen operativen Lage bestätigte der Vorstand trotz der negativen Kapitalmarktentwicklung, die sich unmittelbar auf die Bottom-Line niederschlägt, die FY-Prognose mit einem avisierten Gewinn von rund 250 Mio. Euro (MONe: 243,2 Mio. Euro).



[Tabelle]



Bausparkasse mit stärkstem Brutto-Neugeschäft der Unternehmenshistorie: Bereits in unserem letzten Comment (12.08.) haben wir auf die starke Belebung des Segments Wohnen hingewiesen, die weitestgehend auf das veränderte Zinsumfeld zurückzuführen ist. Während sich das Kreditneugeschäftsvolumen im 9M-Zeitraum um +7,0% yoy auf 5,3 Mrd. Euro steigerte, jedoch in Q3 bereits eine Abkühlung zeigte (-16,9% yoy), beschleunigte sich das Wachstum des Bausparneugeschäft auch unterjährig weiter. Brutto verzeichnete W&W nach 9M/22 eine Erhöhung um +60,6% yoy auf 13,8 Mrd. Euro, die in Q3/22 nochmals um +109,1% yoy zulegte. Das Netto-Bausparneugeschäft, welches das zwischenzeitlich eingelöste Bausparvolumen widerspiegelt, zog mit der von uns antizipierten Verzögerung im dritten Quartal um +79,4% yoy und um +26,3% yoy im 9M-Zeitraum ebenfalls signifikant an. Angesichts der Tatsache, dass die Zinskosten einer Bausparkasse auf die Spareinlagen im Bestandsgeschäft festgeschrieben sind, verbessert sich die Refinanzierung dadurch spürbar.



Schaden- und Unfallversicherung weiter mit hohem Ergebnisbeitrag: Im gewinnseitig wichtigsten Segment des W&W-Konzerns der Sachversicherung konnten die Bruttobeiträge in den vergangenen neun Monaten um +6,8% yoy auf 1,9 Mrd. Euro gesteigert werden. Dank einer geringeren Schadenquote sank die Combined-Ratio zwar um -4,4 PP yoy auf 84,4%. Nichtsdestotrotz fiel das Segmentergebnis v.a. infolge des von der Kapitalmarktentwicklung abhängigen Finanzergebnisses leicht um -0,8% yoy auf 132,5 Mio. Euro.

Personenversicherung erzielt negatives Ergebnis: Im Bereich Personenversicherung setzte sich der Trend fallender Bruttobeiträge in der Lebensversicherung aufgrund des gezielten Zurückfahrens von Einmalzahlungen weiter fort (-41,7% yoy). So sanken die Segmenteinnahmen um -12,7% yoy auf 2,4 Mrd. Euro ab, wodurch letztlich ein 9M-Segmentergebnis in Höhe von -22,5 Mio. Euro zu Buche stand. Hier schlägt die Kapitalmarktentwicklung am deutlichsten durch ( Finanzergebnis: -1.537,5 Mio. Euro yoy).

Fazit: W&W hat sowohl im Geschäftsbereich Wohnen als auch in der Sachversicherung gute operative Ergebnisse berichtet, wobei der Konzernüberschuss letztlich durch das IFRS-bedingt volatile Finanzergebnis gemindert wurde. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 Euro.







