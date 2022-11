Der EuroStoxx50 legt gegen Mittag um 0,21 Prozent auf 3876,81 Punkte zu.Paris / London - Der EuroStoxx50 hat am Montag mit moderaten Gewinnen an die sehr starke Vorwoche angeknüpft. Der Leitindex der Eurozone legte gegen Mittag um 0,21 Prozent auf 3876,81 Punkte zu. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, schrieben die Strategen der US-Bank JPMorgan. Am Donnerstag hatte eine...

