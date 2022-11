AIT-Europe-Mitarbeiter stimmen für die Unterstützung des Dachverbands Childhood Cancer International

Das weltweit führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen AIT Worldwide Logistics ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es Childhood Cancer International Europe (CCI Europe) als die Flagship-Allianz für wohltätige Zwecke der Gesellschaft in seiner europäischen Region ausgewählt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005021/de/

Teammates at AIT's European regional leadership meeting celebrate the completion of their kick-off project to support CCI Europe. (Photo: Business Wire)

"Ganz gleich, wo Sie sich in unserem globalen Netzwerk befinden, der Kampf gegen den Krebs ist eine Mission, die vielen bei AIT am Herzen liegt, einschließlich mir", sagte Vaughn Moore, Executive Chairman und CEO von AIT. "Tatsächlich ist der Kampf gegen Krebs eine der Säulen von AIT Cares, dem philanthropischen Arm unseres Unternehmens. Die Arbeit, die CCI Europe leistet, macht sie zu einem perfekten Partner für AIT."

Um die Vision der CCI Europe, Kinder und Jugendliche von Krebs zu heilen, zu verwirklichen, arbeitet die gemeinnützige Organisation mit Medizinern, Akademikern, Wissenschaftlern und Fachleuten in ganz Europa zusammen, um Forschung zu betreiben, Standards für Diagnose, Behandlung und Pflege zu etablieren, die Überlebensrate zu verbessern, die Ausbildung und Vernetzung zu verbessern und vieles mehr.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass wir durch die Zusammenarbeit mit dem Team von CCI Europe den Wert von AIT, sich in den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, zu engagieren, umsetzen können", sagte Michael Völlnagel, Vice President Europe von AIT. "Und es ist eine Ehre, mit dem großartigen Team von CCI Europe zusammenzuarbeiten, das sich mit voller Leidenschaft für die Rettung von Kindern einsetzt."

Völlnagel fügte hinzu, dass das Team von AIT-Europe bereits die ersten Projekte und Schritte eingeleitet hat, um CCI Europe in ihrem Kampf gegen Krebs bei Kindern zu unterstützen.

"Die Leidenschaft verbindet uns bereits, und das konnte man während unseres Kick-off-Projekts zur Unterstützung dieser Flagship-Allianz im September im Zuge des Meetings der regionalen Führungskräfte des Unternehmens in Amsterdam spüren, als wir vier maßgeschneiderte Kickertische für CCI Europe bauten und diese zur Nutzung für ihre Mission anboten", sagte er.

Die Mitarbeiter von AIT-Europe haben CCI Europe als ihren regionalen gemeinnützigen Partner ausgewählt, zunächst über ein Nominierungsverfahren im März 2022, dann durch eine endgültige Abstimmung im Juli 2022, nach einem Prüfungsverfahren.

St. Jude Children's Research Hospital ist AITs regionale Flagship-Wohltätigkeitsallianz für Nordamerika. In Asien unterstützt AIT-Hongkong die Tung Wah Group of Hospitals, AIT-Taiwan arbeitet mit der Taiwan Cardiac Children's Foundation zusammen und AIT-Shanghai ist mit dem Aihao Children Rehab Training Center verbunden.

Um mehr über CCI Europe zu erfahren, besuchen Sie ccieurope.eu.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen dabei hilft, zu wachsen, indem er den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt ausweitet, wo sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren baut das führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen mit Sitz in Chicago auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu allen Branchen aufzubauen, einschließlich der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, des Einzelhandels, der Lebensmittelindustrie, der Regierung, dem Gesundheitswesen, der High-Tech-Industrie und der Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg on time und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 100 weltweiten Standorten in Asien, Europa und Nordamerika umfasst das komplette Serviceangebot von AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

