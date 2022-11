Die börsenotierte Verkehrsmanagement-Firma Kapsch TrafficCom testet gemeinsam mit Aventi Intelligent Communication in Norwegen das, den Angaben zufolge, "Mautsystem der Zukunft". Konkret geht es darum herauszufinden, wie eine Gebührenerhebung für Pkws basierend auf dem Emissionsstatus von Fahrzeugen, der zurückgelegten Strecke und dem Fahrzeugtyp möglich sein kann, erklärt das Unternehmen. Das Projekt erfüllt laut Kapsch TrafficCom alle relevanten Datenschutz-Richtlinien und sammelt ausschließlich die für die Abwicklung der Fahrt notwendigen Daten. "Insgesamt wurden mehr als zwei Millionen Kilometer an Fahrten analysiert, das sind umgerechnet ca. 50 Erdumrundungen. Das System war in der Lage, mit den schwierigen und sehr spezifischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...