HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach der Ankündigung der Übernahme des spanischen Munitionsproduzenten Expal Systems auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Expal passe gut zu Rheinmetall und sorge für Produktionskapazitäten rechtzeitig vor einer voraussichtlich steigenden Nachfrage, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis erscheine zwar sehr hoch, doch relativiere sich das angesichts der Profitabilität und der Wachstumsperspektiven der Spanier./mis/ajx



