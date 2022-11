DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.986,25 -0,4% -16,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.781,50 -0,6% -27,7% Euro-Stoxx-50 3.884,19 +0,4% -9,6% Stoxx-50 3.678,66 +0,5% -3,7% DAX 14.282,43 +0,4% -10,1% FTSE 7.340,37 +0,3% -0,9% CAC 6.616,79 +0,3% -7,5% Nikkei-225 27.963,47 -1,1% -2,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 138,94 +0,42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,87 88,96 -1,2% -1,09 +25,8% Brent/ICE 94,99 95,99 -1,0% -1,00 +29,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 110,00 97,85 +12,4% +12,15 +50,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.757,00 1.771,65 -0,8% -14,65 -4,0% Silber (Spot) 21,45 21,70 -1,1% -0,25 -8,0% Platin (Spot) 1.010,90 1.029,65 -1,8% -18,75 +4,2% Kupfer-Future 3,83 3,91 -2,1% -0,08 -13,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Teilnehmer verweisen auf die leichte Erholung des Dollar und steigende Covid-19-Fälle in China. Die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung Chinas erhielten am Wochenende einen Dämpfer, nachdem in Peking und in den Großstädten Guangzhou und Zhengzhou täglich neue Rekordwerte bei den Covid-19-Fällen gemeldet wurden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen dürfte die Wall Street mit leichten Abgaben in die neue Woche starten. Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Kurs bei den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und leichte Corona-Lockerungsmaßnahmen in China hatten die Stimmung an der Wall Street befeuert. Auslöser waren die Verbraucherpreise, deren Anstieg sich im Oktober stärker abschwächte als von Ökonomen und den Akteuren an den Börsen erwartet. Doch es mehren sich die skeptischen Stimmen. Díe Inflation befinde sich weiterhin auf einem hohen Niveau und auch wenn die Fed das Zinserhöhungstempo leicht drosseln sollte, könnte das Zinshoch erst später als bislang erwartet erreicht werden. Am Wochenende hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärt, die Notenbank habe noch einen "langen Weg vor sich" und würde gerne mehr ähnliche Daten sehen, bevor sie den Fuß vom Gas nimmt. "Wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns, um die Inflation zu senken. Die Zinsen werden weiter steigen und noch eine Weile hoch bleiben, bis wir sehen, dass sich die Inflation unserem Ziel annähert", fügte er hinzu. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Im Wochenverlauf werden dann unter anderem die Erzeugerpreise für Oktober und der Einzelhandelsumsatz für Oktober veröffentlicht. Die Blicke dürften aber auch auf das Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Indonesien am Dienstag gerichtet sein. Bei den Einzelwerten zeigt sich die Aktie von Walt Disney mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent. Das Wall Street Journal hatte von einem Positionspapier an die Vorstände des Unterhaltungskonzerns von CEO Bob Chapek berichtet, wonach Entlassungen im Zuge von Kostensenkungen wahrscheinlich seien. In allen Geschäftsbereichen sei ein Einstellungsstopp verhängt worden und die Zahl der nicht unbedingt notwendigen Dienstreisen sei eingefroren worden, hieß es weiter.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Einerseits gilt der DAX nach der Rally um fast 2.300 Punkte nun als überkauft, von daher wären Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. "Die Masse der Marktteilnehmer wird jetzt erst einmal abwarten, ob weitere Daten den nachlassenden Inflationsdruck bestätigen oder ob die Börsen zu viel vorweggenommen haben", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Andererseits ist der Preis für Gas am Terminmarkt TTF per Dezember jüngst zeitweise auf knapp 100 Euro je Megawattstunde gefallen, so dass diese günstige Entwicklung bei den Energiepreisen die Stimmung weiterhin stützen sollte. Am Freitag verfallen an den Terminbörsen die Optionen auf die Indizes und die Einzelaktien. Im Vorfeld dürften Positionsanpassungen die Kurse zumindest stabilisieren, weil die Rally neue Schieflagen erzeugt habe, führen Marktteilnehmer einen weiteren positiven Punkt an. Im Blick steht nun der Beginn des G20-Gipfels auf Bali mit dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Entspannungssignale bei den wirtschaftlichen Differenzen zwischen den beiden Großmächten könnten die Stimmung an den Börsen ebenfalls stützen, heißt es am Markt. Morphosys brechen um 27,8 Prozent ein. Phase-3-Studien eines Alzheimer-Medikaments haben laut dem Morphosys-Partner Roche ihre primären Endpunkte verfehlt, eine Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs wurde nicht erreicht. Der Roche-Kurs gibt um 4,7 Prozent nach. Gantenerumab sei der einzige verbliebene Joker von Morphosys in der nahen Zukunft gewesen, betonen die Analysten der Citigroup. Bei Bayer (+1,9%) wird im Handel auf den sechsten Sieg in Folge in den USA in Glyphosat-Verfahren verwiesen. Rheinmetall (+4,7%) kauft den spanischen Munitionshersteller Expal Systems mit einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0278 -0,4% 1,0317 1,0328 -9,6% EUR/JPY 144,44 +0,1% 143,76 143,61 +10,4% EUR/CHF 0,9731 -0,1% 0,9765 1,0570 -6,2% EUR/GBP 0,8737 -0,3% 0,8773 0,8766 +4,0% USD/JPY 140,57 +0,6% 139,35 139,06 +22,1% GBP/USD 1,1762 -0,1% 1,1761 1,1784 -13,1% USD/CNH (Offshore) 7,0750 -0,4% 7,0384 7,0839 +11,3% Bitcoin BTC/USD 16.687,68 +1,8% 16.477,61 16.731,16 -63,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholt sich zu Wochenbeginn leicht von den jüngsten deutlichen Abgaben. Für den Dollar-Index geht es um 0,8 Prozent nach oben. Die von ihm bereits prognostizierte Dollar-Korrektur "kommt anscheinend früher und viel rascher", stellt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann fest. Die US-Inflationszahlen vergangene Woche seien dafür offensichtlich Auslöser, aber er halte es "für Unsinn, sie als Ursache für einen 4-Prozent-Rutsch des Dollar-Index anzusehen". Die Argumente für eine Korrektur der hohen Dollarbewertung seien schon lange zuvor ziemlich offensichtlich gewesen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Abgaben haben sich die asiatischen und australischen Börsen am Montag gezeigt. An den chinesischen Aktienmärkten stützten Hilfsmaßnahmen für den schwer angeschlagenen Immobiliensektor, auch die jüngste Lockerung der strikten Coronamaßnahmen beflügelte. Doch nach den höchsten Stände seit über zwei Monaten setzten im Verlauf des Handels Gewinnmitnahmen ein. Zudem rief US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller Anlegern in Erinnerung, dass die Zinssätze weiter steigen werden, viele Anleger hätten auf den jüngsten Inflationsbericht positiv überreagiert. Noch kein großes Börsenthema war der G20-Gipfel. So wollen sich dort die Präsidenten der USA und Chinas persönlich treffen. Sollte es dabei Entspannungssignale bei den wirtschaftlichen Differenzen geben, könnte das die Stimmung an den Börsen stützen. Laut einem Bericht plant die chinesische Regierung weitreichende Maßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors. Die Zentralbank und die oberste Bankenaufsichtsbehörde unterstützten weitreichende Maßnahmen zur Ankurbelung der Wohnungsnachfrage und des Wohnungsangebots, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Beamte. Präsident Xi Jinping soll die Maßnahmen bereits abgesegnet haben. Country Garden Holdings und Longfor Group Holdings schossen um 45 bzw. 14,6 Prozent in die Höhe. Gemdale gewannen im Kernland nur begrenzt vom Tageslimit 10 Prozent, China Vanke stiegen um 4 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zum Wochenauftakt weiter zurück. "Der Markt setzt auf weniger Zinserhöhung und zudem darauf, dass die Notenbanken die Inflation auch ohne tiefere Rezession herunterbekommen", so ein Marktteilnehmer. Damit setze sich der von den US-Inflationsdaten in der vergangenen Woche eingeleitete Trend fort. Allerdings nutzen die Unternehmen die bessere Marktphase für umfangreiche Neuemissionen: Besonders an neuen ESG-Anleihen und an so genannten Sustainability Linked Bonds sei das Interese ungebrochen hoch, heißt es bei der DZ.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HHLA

hat in den ersten neun Monaten bei steigenden Umsätzen operativ und unter dem Strich deutlich weniger verdient. Für die Ziele im Gesamtjahr auf Konzernebene sieht sich das Unternehmen beim operativen Gewinn dennoch auf Kurs. Die Erwartungen an den Gesamtumsatz hat der Konzern nach Feinjustierungen auf Segmentebene sogar etwas nach oben geschraubt.

HYPOPORT

hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Gesellschaft begründete dies bei der Vorlage der ausführlichen Drittquartalsergebnisse mit dem Zinsanstieg, der extremen Inflation, den Rezessionsängsten sowie Hoffnung der Kunden auf stärker fallende Immobilienpreise.

NAGARRO

hebt erneut die Ziele für das Gesamtjahr an. Wie die Nagarro SE mitteilte, hat der Vorstand dies aufgrund der bisherigen Entwicklungen sowie der Aussichten für das verbleibende Geschäftsjahr beschlossen.

ADESSO

hat im dritten Quartal operativ nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis erzielt und sieht sich auf Kurs für die Jahresprognose. Beim Umsatz geht das Unternehmen nun davon aus, das obere Ende der Prognosespanne erreichen zu können.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

hat im dritten Quartal wegen niedrigeren Erträge als im Vorjahr und ein schwächerem Realisationsergebnis im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Münchener Bank zeigte sich gleichwohl zuversichtlich, "im Gesamtjahr noch innerhalb unserer Guidance zu bleiben", wie Vorstandschef Andreas Arndt sagte.

TALANX

ist trotz eines hohen Aufkommens an Naturkatastrophen und eines schwachen Kapitalanlageergebnisses gut durch das dritte Quartal gekommen. Der MDAX-Konzern verdiente bei einem kräftigen Prämienwachstum unter dem Strich deutlich mehr und bestätigte seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr.

KWS SAAT

hebt nach einer deutlichen Ausweitung des Getreidegeschäftes in Europa im Auftaktquartal (per Ende September) seine Wachstumserwartungen für das Geschäftsjahr 2022/23 an. Statt 7 bis 9 Prozent werden nun 10 bis 12 Prozent mehr Umsatz erwartet, wie die KWS Saat AG im niedersächsischen Einbeck mitteilte.

MORPHOSYS

hat mit seinem monoklonalen Antikörper Gantenerumab einen Misserfolg bei der Behandlung von Alzheimer erlitten. Zwei klinische Studien zur Untersuchung von Gantenerumab bei früher Alzheimer-Erkrankung (AD) haben ihren primären Endpunkt, die Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs, nicht erreicht, wie der Lizenzpartner Roche mitteilte.

VANTAGE TOWERS

hat im ersten Geschäftshalbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Geschmälert wurden die Anstiege durch weiter laufende Investitionen in den Ausbau des Netzes von 1&1, das ab dem kommenden Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen soll. Für die Prognose im gesamten Geschäftsjahr 2023, das am 31. März endet, sieht sich das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen auf Kurs.

ORANGE

verstärkt sich mit zwei Übernahmen in der Schweiz im Bereich Cybersicherheit. Wie der französische Telekommunikationskonzern mitteilte, hat er die beiden Schwesterunternehmen SCRT und Telsys mit Sitz in der Nähe von Lausanne übernommen. Beide beschäftigen rund 100 Mitarbeiter im Bereich Cybersicherheit und damit verbundene Dienstleistungen.

