Wissenschaftler:innen erforschen im EU-Projekt CarbonNeutralLNG, wie synthetisches LNG in Ländern mit einem Überschuss an erneuerbaren Energien hergestellt und nach Europa verschifft werden kann. Seit Anfang November koordiniert die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) das Projekt CarbonNeutralLNG. In dessen Mittelpunkt steht synthetisches (Flüssigerdgas) LNG, das man aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid (CO2) als Alternative zu fossilen Energieträgern herstellen will. Das Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...