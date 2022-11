NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Credit Suisse von 4,40 auf 3,80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei mit einem Nettoverlust von vier Milliarden Euro eine herbe Enttäuschung gewesen - vor allem wegen einer hohen Abschreibung, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Während andere Banken von höheren Zinsen profitierten, seien die strategischen Risiken bei dem Schweizer Institut groß./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 14:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

