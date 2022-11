Nachdem Varta bereits am 20. Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt hat, wird der Batteriehersteller am Mittwochvormittag seine endgültigen Zahlen präsentieren. Der Markt dürfte angesichts der in den vergangenen Wochen gesenkten Kursziele ein genaues Auge auf den Quartalsbericht haben.

