Wien (www.fondscheck.de) - BNY Mellon Investment Management hat sein Team am Standort Frankfurt verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Oktober sei Andreas Reichgruber als Senior Client Relationship Manager tätig und für die Pflege und den Ausbau der Kundenbeziehungen sowohl im Wholesale- als auch im institutionellen Segment in Deutschland verantwortlich. Er arbeite vom Frankfurter Büro aus und berichte an Thilo Wolf, Country Head Germany bei BNY Mellon IM. Über diese Personalie informiere BNY Mellon IM per Aussendung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...