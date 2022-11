Die Shell-Aktie hat einen schwachen Wochenauftakt hingelegt. In London fielen die Papiere des Mineralölkonzerns um rund ein Prozent. Grund dafür dürften in erster Linie die schwächeren Ölpreise sein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 95,21 US-Dollar. Das waren 78 Cent weniger als am Freitag. Zudem belastet diese Prognose die Ölpreisentwicklung. Marktbeobachter erklärten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...