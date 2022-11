An der Wall Street halten sich die Anleger am Montag nach der jüngsten Rally erst einmal zurück. Der Broker IG berechnet den Dow Jones gut 30 Minuten vor der Startglocke 0,15 Prozent tiefer auf 33.697 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,49 Prozent im Minus gesehen. Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik hatten Ende letzter Woche die Märkte angetrieben, nachdem am Donnerstag eine etwas deutlichere Abschwächung der US-Verbraucherpreise im Oktober gemeldet worden war ...

