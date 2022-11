"Die COP27 läuft ganz anders ab als die COP26 in Glasgow. Der Schwerpunkt sollte immer auf die Umsetzung und nicht auf grosse neue Ankündigungen liegen - aber haben wir genug Fortschritte gesehen?"Edinburgh - Die erste Woche der COP27 im ägyptischen Sharm El-Sheikh ist vorbei. Doch was haben die bisherigen Treffen bewirkt? Eva Cairns, Head of Sustainability Insights & Climate Strategy, und Jeremy Lawson, Chief Economist bei abrdn bewerten die bisherige COP27-Woche wie folgt: "Die COP27 läuft ganz anders ab als die COP26 in Glasgow. Der Schwerpunkt sollte immer auf die Umsetzung und nicht...

