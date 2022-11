Das Marktumfeld für Shell & Co könnte rauer werden. So rechnet die Opec wegen der Flaute der Weltwirtschaft und der Folgen der harten Corona-Maßnahmen in China mit noch weniger Wachstum der globalen Ölnachfrage. Für 2022 rechnen die Opec-Experten mit einer Zunahme um durchschnittlich 2,5 Millionen Barrel pro Tag, wie aus dem Monatsbericht des Kartells hervorgeht.Damit senkten es ihre Prognose um 0,1 Millionen Barrel. Noch wichtiger: Die Prognose für das kommende Jahr wurde ebenfalls um 0,1 Millionen ...

