Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL:SMT) (NYSE American: SMTS) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") bestätigt den Erhalt weiterer Korrespondenz von der Compania Minera Kolpa S.A. ("Kolpa") und Arias Resource Capital Management LP ("ARC") bezüglich ihrer zuvor angekündigten unaufgeforderten, unverbindlichen Absichtserklärung.

Das Unternehmen hat gewissenhaft und zügig sowohl kurzfristige Finanzierungsmöglichkeiten als auch den in der Pressemitteilung von Sierra vom 18. Oktober 2022 bekannt gegebenen strategischen Bewertungsprozess verfolgt. Wie bereits gemeldet, wurde CIBC Capital Markets als Finanzberater mit der Prüfung strategischer Optionen beauftragt.

Unter anderem Kolpa, ARC und andere Parteien, die bereits ihr Interesse bekundet haben, werden aufgefordert, sich zu beteiligen und Vorschläge einzureichen, damit sie im Rahmen des strategischen Überprüfungsprozesses berücksichtigt werden können, der so vernünftig und fair strukturiert ist, damit er im besten Interesse von Sierra und allen seinen Stakeholdern liegt. Der Prozess wird nicht nur die vorgeschlagene Kolpa-Transaktion, sondern alle durchführbaren Optionen angemessen berücksichtigen.

Das Unternehmen hat sich weder geweigert, sich zu beteiligen, noch hat es irgendwelche Vorschläge abgelehnt, und es begrüßt und ermutigt die Teilnahme aller interessierten Parteien. Das Unternehmen arbeitet sorgfältig und zügig unter voller Berücksichtigung der in der aktuellen Situation vorliegenden zeitlichen Aspekte.

Sierra Metals ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das im Bereich der "grünen Metalle" tätig ist, unter anderem in der Kupferproduktion und in der Produktion von Basismetallen mit Edelmetall-Nebenprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und Erschließung seiner Yauricocha-Mine in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Steigerung des Produktionsvolumens und der Erweiterung der Mineralressourcen. Das Unternehmen besitzt bei allen drei Minen außerdem große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

