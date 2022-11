DJ Infineon rechnet mit dauerhaft mehr Wachstum - neues Werk geplant

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon will mit einem neuen Halbleiterwerk in Dresden eine starke Chip-Nachfrage aus den Bereichen Automobil-, Industrie- und IoT-Anwendungen sowie erneuerbaren Energien decken, die der Konzern als dauerhaft erachtet. Für 5 Milliarden Euro soll in der sächsischen Hauptstadt ein neues Werk hochgezogen werde, das im Herbst 2026 die Fertigung aufnehmen könnte, wie der größte deutsche Chip-Hersteller mitteilte.

Infineon hob angesichts der zunehmenden Dynamik in seinen Zielwerten die mittelfristigen Finanzziele an. Danach wird das Umsatzwachstum über den Zyklus hinweg auf Basis eines paritätischen Dollarkurses mit mehr als 10 Prozent (bislang: 9 Prozent plus) erwartet. Für die Segmentergebnismarge peilt Infineon künftig ein durchschnittliches Niveau von 25 Prozent nach bislang 19 Prozent an. Ein explizites Free-Cashflow-Ziel wird die bisher genannte Investitionsquote ersetzen. Vor großen Investitionen in Frontend-Gebäude ist ein Free-Cashflow von 10 bis 15 Prozent des Umsatzes das neue Ziel.

Die Investition in Dresden macht Infineon von "angemessener öffentlicher Förderung" abhängig. Bei voller Auslastung liegt das jährliche Umsatzpotenzial auf dem Niveau der Investition, also bei etwa 5 Milliarden Euro. Im neuen Werk sollen bis zu 1.000 neue hochwertige Arbeitsplätze entstehen.

November 14, 2022

