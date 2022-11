Dallas (ots/PRNewswire) -TYAN®, ein branchenführender Entwickler von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, bringt seine neuen Serverplattformen, betrieben mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation, auf den Markt. Sie sind optimiert für die Märkte High-Performance-Computing (HPC) und Speicher und werden vom Unternehmen auf der SC22, vom 14. bis 17. November, an Stand Nr. 2000 im Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas präsentiert."Die größere Verfügbarkeit neuer Technologien wie den skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation treibt die Veränderungen in der HPC-Landschaft weiter voran", sagte Danny Hsu, Vice President der Geschäftseinheit Serverinfrastruktur der MiTAC Computing Technology Corporation. "Die Fortschritte in der Chip-Technologie in Verbindung mit dem Aufstieg des Cloud-Computings haben für kleinere Unternehmen ein hohes Maß an Rechenleistung in Reichweite gebracht. HPC ist jetzt erschwinglich und für eine neue Benutzergeneration zugänglich."Hochmoderne HPC-Systeme, die zur Beschleunigung der Leistungsfähigkeit optimiert sindDurch den Einsatz führender Standardtechnologien der Branche wie DDR5, PCIe® 5.0 und Compute Express Link 1.1, die von skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation betrieben werden, ermöglichen die HPC-Plattformen von TYAN eine beschleunigte Leistung für eine Vielzahl von Workloads, einschließlich High-Performance-Computing, künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Der Thunder HX FT65T-B7130 ist eine 4U-Socket-Server-Plattform, die für die Arbeitsplatz-HPC-Umgebung optimiert ist. Die Plattform unterstützt skalierbare duale Intel Xeon-Prozessoren der 4 .Generation, mehrere hochleistungsfähige GPU-Karten, einen NVMe-M.2-Steckplatz, acht 3,5-Zoll und zwei 2,5-Zoll-SATA-Hot-Swap-Laufwerkschächte für schnelle, werkzeuglose Montage.Der Thunder HX FT65T-B5652 von TYAN ist ein weiterer 4U-Socket-Server für kleinere HPC-Workloads, die eine große Rechenleistung am Arbeitsplatz benötigen. Das System verfügt über einen skalierbaren Intel Xeon-Prozessor der 4. Generation, mehrere PCIe 5.0-Steckplätze für hochleistungsfähige GPU-Karten, einen NVMe-M.2-Steckplatz, sechs 3,5-Zoll-SATA und zwei NVMe-U.2-Hot-Swap-Laufwerkschächte für werkzeuglose Montage.Der Thunder HX TS75-B7132 ist ein dualer 2U-Socket-Server, der zwei 10 GbE oder GbE Onboard LAN, zwei NVMe-M.2-Steckplätze und acht 3,5-Zoll-SATA-Hot-Swap-Laufwerkschächte für werkzeuglose Montage mit Unterstützung von bis zu acht NVMe-U.2 unterbringen kann und sich ideal für In-Memory-Computing und Virtualisierungsapplikationen eignet.Der Thunder SX TS70-B7136 ist ein hybrider dualer 2U-Socket-Server, der für kostengünstige Cloud-Anwendungen entwickelt wurde. Die Plattform verfügt über zwei MVMe-M.2-Steckplätze, zwölf 3,5-Zoll-SATA-Hot-Swap-Laufwerkschächte für werkzeuglose Montage, mit Unterstützung für bis zu vier NVMe-U.2-Geräte und zwei hintere 2,5-Zoll-SATA-Hot-Swap-Laufwerkschächte für werkzeuglose Montage für den Einsatz des Bootlaufwerks.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943450/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tyan-prasentiert-auf-der-sc22-neue-hpc-plattformen-betrieben-von-skalierbaren-intel-xeon-prozessoren-der-4-generation-301675976.htmlPressekontakt:Fenny Chen,+886-(093) 610-1752,fenny.chen@mic.com.twOriginal-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation/ Server Infrastructure Business Unit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166727/5370103