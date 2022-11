Sharm EL-SHEIKH, Ägypten (ots/PRNewswire) -- Alcazar Energy Partners II SLP (SCSp) ("AEP-II") bringt acht öffentliche und private institutionelle Investoren aus Nordamerika, Europa und Asien zusammen- Mit einem Ziel von 500 Mio. US-Dollar und einer harten Obergrenze von 650 Mio. US-Dollar wird AEP II ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar mobilisieren und mehr als 15.000 Arbeitsplätze im Bausektor schaffen.- Die AEP-II-Projekte werden 35 Millionen US-Dollar für Initiativen bereitstellen, die auf die Bedürfnisse der Gemeinschaften zugeschnitten sind.Alcazar Energy Partners II, ein Fonds für nachhaltige Infrastruktur, der sich auf Projekte im Bereich erneuerbare Energien in Wachstumsmärkten konzentriert, hat einen ersten Abschluss von 336,6 Mio. US-Dollar erzielt.Diese bahnbrechende Transaktion wird die Entwicklung von mehr als 2 GW sauberer Energieinfrastruktur in ausgewählten Schwellenländern ermöglichen. Das Ziel besteht darin, eine Gesamterzeugung, die mehr als 1 Mio. Haushalten entspricht, zu erreichen und ca. 3,2 Mio. Tonnen Treibhausgasemissionen zu sparen.Zu den Investoren von AEP-II gehört die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE); die Europäische Investitionsbank (EIB); EMCAF, ein von AllianzGI verwalteter und von der EIB beratener Fonds; die International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbank-Gruppe; die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB); die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), ein Mitglied der KfW-Gruppe; die französische Entwicklungsagentur (Proparco); und die niederländische Unternehmensentwicklungsbank (FMO).Daniel Calderon, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Alcazar Energy, sagte: "Der erfolgreiche erste Abschluss von AEP-II ist auf die disziplinierte und verantwortungsvolle Arbeit unseres Alcazar-Teams zurückzuführen. AEP-II hat das Privileg, das Vertrauen einer herausragenden Gruppe von öffentlichen und privaten Institutionen zu genießen, um in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren und diese zu entwickeln. Es werden ausländische Direktinvestitionen in Höhe von mehr als 2 Mrd. US-Dollar von den OECD-Volkswirtschaften mobilisiert, um dort eine nachhaltige Infrastruktur aufzubauen, wo sie am meisten benötigt wird."Nandita Parshad, Managing Director für nachhaltige Infrastruktur der EBWE, sagte: "Wir freuen uns, erneuerbare Energien zu skalieren, um den Übergang hin zu umweltfreundlicher Energie im gesamten EBWE-Bereich zu beschleunigen. Hierzu stellen wir bis zu 80 Millionen US-Dollar im neuen Alcazar Energy Partners II-Fonds bereit."EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle kommentierte:"Diese Unterstützung wird weitere Beiträge von Investoren anziehen und sicherstellen, dass der Fonds eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Energiewandels in den Ländern, in denen er aktiv ist, spielt."Tobias Pross, CEO von AllianzGI, fügte hinzu: "In Wachstumsmärkten wird das Geld für Klimaanpassung und Klimaschutz am dringendsten benötigt. Ich bin stolz darauf, dass unsere EMCAF-Investitionen nun vor Ort an Zugkraft gewinnen - nicht nur, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, sondern auch, um ein gesundes Wirtschaftswachstum in dieser Region zu unterstützen."Khawaja Aftab Ahmed, IFC Regional Director für den Nahen Osten, Pakistan und Afghanistan, sagte: "Wir können den Klimawandel nicht angehen, ohne die Schlagkraft des privaten Sektors zu nutzen. Diese Vorzeigeinvestition nutzt diese Schlagkraft, um die länderübergreifende Klimaanpassung auf drei Kontinenten zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, wieder mit unserem langjährigen Partner Alcazar zusammenzuarbeiten."Simon Hailes Head of Edelman Smithfield, Middle East Tel.: +971 50 973 1173 E-Mail: simon.hailes@edelmansmithfield.comInformationen zu Alcazar Energy Alcazar Energy ist ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung und dem Aufbau von Projekten für erneuerbare Energien, das sich auf die Ermöglichung des Energiewandels in Wachstumsmärkten konzentriert.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1945584/Alcazar_Energy.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alcazar-energy-partners-ii-erzielt-einen-ersten-abschluss-in-hohe-von-336-6-mio-usd-fur-projekte-im-bereich-erneuerbare-energien-301677096.htmlOriginal-Content von: Alcazar Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166773/5370115