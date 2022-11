Basel (ots) -Das traditionsreiche Globus Basel Warenhaus am Marktplatz wird komplett saniert. Die Neueröffnung wird voraussichtlich im Winter 2025 stattfinden. Während der mehrjährigen Umbauphase ist Globus vorübergehend in den temporären Concept Store an der Freiestrasse 50 umgezogen und bietet ein exklusives Sortiment und viele Highlights aus der Globus Markenwelt an.Wegen eines Grossumbaus hat das Globus Warenhaus am Marktplatz seine Türen Ende Februar 2022 vorübergehend geschlossen. Die drei Gebäude am Marktplatz werden von Grund auf saniert. Das Warenhaus ist deshalb vorübergehend in ein Provisorium umgezogen, dort wo sich früher der Herren-Globus befand. Die neue Verkaufsfläche erstreckt sich über vier Etagen und umfasst mehr als 2'300m2. Das Mobiliar aus dem Marktplatz wurde grösstenteils übernommen und die Räumlichkeiten aufgefrischt.Mit der Globus Food Abteilung "Delicatessa" und eigener Vinothek; Beauty- und Fragrances; Fashion; Accessoires; Damen- und Herrenschuhen sowie Home & Lifestyle ist eine feine Auswahl an erlesenen Highlights aus der Globus Welt im temporären Concept Store im Zunfthaus zur Rebleuten (Freiestrasse 50, Ecke Weisse Gasse) erhältlich:- Untergeschoss: Die Delicatessen- und Vinothek - mit eigenem Ein- und Ausgang - erstreckt sich auf rund 400m2 Verkaufsfläche.- Erdgeschoss: Hier findet man Beauty-Produkte, mit einer grossen Auswahl an Pflege, Make-up und Düften. Dazu: Accessoires, Sonnenbrillen von Sunglass Hut, grossem Schmuck-Markenportfolio von Glambou und Damenschuhe.- 1. Obergeschoss: Zu entdecken gibt es Top-Brands und Casual-Wear für Damen und Herren - von trendig bis zu elegant und zeitlos klassisch - sowie Herrenschuhe und Accessoires.- 2. Obergeschoss: Home & Lifestyle: Das auserlesene Sortiment umfasst von Bettwäsche über Raumdüfte alles Schöne und Nützliche für Küche, Tisch und Wohnraum. Auch ein Kartenshop von "Tellme" sowie die Service Lounge sind hier zu finden.Eröffnung am Marktplatz im Winter 2025Voraussichtlich eröffnet das Warenhaus am Marktplatz im Winter 2025 in edlem Glanz mit vergrösserter Verkaufsfläche. Die Basler Innenstadt wird dann um ein besonderes Einkaufserlebnis der luxuriösen Art bereichert, in dem Kundinnen und Kunden mit einem hochwertigen Sortiment begeistert werden.Online Marktplatz für Top-MarkenSeit diesem Sommer erweitert der neue online Marktplatz für Topmarken das Shoppingerlebnis bei Globus. Zu den ausgesuchten Partnern zählen renommierte Marken, die zur Globus-Positionierung passen und die hohen Qualitätsansprüche von Globus erfüllen. Mit dieser Sortimentserweiterung bringt Globus eine Vielzahl an beliebten Luxusbrands unter globus.ch auf einer einzigen Plattform zusammen.Pressekontakt:Medienstelle Magazine zum Globus:Franziska Gaemperlefranziska.gaemperle@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100898574