ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA98421R1055 Xphyto Therapeutics Corp. 14.11.2022 CA0909741062 BioNxt Solution Inc. 15.11.2022 Tausch 1:1

US49720K1016 Kintara Therapeutics Inc. 14.11.2022 US49720K2006 Kintara Therapeutics Inc. 15.11.2022 Tausch 50:1

US58471G3002 Medigus Ltd. 14.11.2022 US58471G4091 Medigus Ltd. 15.11.2022 Tausch 15:1

BE0974429624 Pharmasimple S.A. 14.11.2022 BE0974302342 Pharmasimple S.A. 15.11.2022 Tausch 1:50000

