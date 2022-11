Top-Analyst Michael Wilson von Morgan Stanley befürchtet, dass US-Aktien Ende 2023 genau da stehen, wo sie jetzt auch schon sind. Doch der Weg bis dahin soll sehr volatil werden. Das erwartet die US Großbank für die Aktienmärkte. "Der Weg nach vorne ist viel ungewisser als vor einem Jahr und wird den Anlegern wahrscheinlich mehrere Wendungen und Tage/Wochen bringen, die es bereuen, anders gehandelt zu haben", schrieb Wilson am Montag in einer Notiz. ...

