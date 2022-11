Nach der jüngsten Rally herrscht am Montag an den US-Börsen Zurückhaltung. Zugleich aber zeigen sich die Anleger recht entspannt. Der Leitindex Dow Jones legt im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 33.794,96 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 geht es um 0,24 Prozent auf 3.983,63 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 sinkt um 0,40 Prozent auf 11.771,25 Zähler.Ende der vergangenen Woche hatten Hoffnungen auf moderatere Zinserhöhungen die Märkte angetrieben. Ausgelöst wurden diese am Donnerstag durch ...

