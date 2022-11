Encavis Energiekontor - Aktien die mit Erzeugung aus Wind und Sonne Geld verdienen. Und natürlich sorgen die derzeit hohen Preise am Strom-Spotmarkt für zusätzliche Gewinne. Teilweise nur indirekt, weil PP-Vereinbarungen auf höherem Level abgeschlossen werden können, teilweise aber auch direkt bei Anlagen, die Erlöse weit über den Einspeisevergütungen am Spotmarkt für ihre erzeugte Elektrizität erzielen können. Viel Sonne und dazu ungewöhnlich hohe, ja rekordhohe, Strompreise am Spotmarkt, von einem sowieso schon historisch hohem Niveau, haben sich bei Energiekontor in den heute veröffentlcihten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...