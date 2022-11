Die Anleger bekommen bei deutschen Aktien noch keine Höhenangst. Der DAX setzte am Montag seine jüngste Rally fort: Mitunter gestützt auf ambitionierte Langfristziele des Chipkonzerns Infineon konnte er ein Plus von 0,62 Prozent auf 14.313,30 Punkte über die Ziellinie bringen. Mittlerweile hat sich der Leitindex seit dem Jahrestief von Ende September um mehr als ein Fünftel erholt.Der MDAX zog am Montag um 1,27 Prozent auf 26.304,83 Punkte an.Experten sehen das charttechnische Bild des Dax nach ...

