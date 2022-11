Hayley Munro bringt analytisches Fachwissen und Führungsqualitäten im Bereich Kundenerfahrung in das schnell wachsende Unternehmen für Decision Intelligence-Software ein

Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Anbieter von Entscheidungsintelligenz-Plattformen, gab heute die Ernennung eines Vice President of Global Customer Success bekannt. Die neu geschaffene Position ermöglicht ein einheitliches, unternehmensweites Management dieser wichtigen Funktion unter einer Führungskraft: Hayley Munro.

Hayley Munro hatte Führungspositionen bei FICO (NYSE: FICO), einem Unternehmen für Analysesoftware, inne, wo sie Managing Director und Vice President of Global Customer Success war. Bei Medallia, einem Anbieter einer SaaS-Plattform für Kunden-, Mitarbeiter-, Bürger- und Patientenerfahrungsmanagement, war sie Senior Vice President für die EMEA-Region.

Wesentliche Punkte:

Pyramid Analytics hat einen VP of Global Customer Success ernannt.

Hayley Munro hatte leitende Positionen inne im Bereich Kundenerfolg bei FICO und Medallia, einem Unternehmen für Kundenerfahrungssoftware.

Die neue Ernennung ist der nächste Schritt in einer Reihe von Geschäftsentwicklungsinitiativen, um den globalen Kundenerfolg zu unterstützen und das Unternehmen weltweit weiter zu expandieren.

Hayley Munro ist verantwortlich für die Performance und das Wachstum von Pyramids Customer Success-Programms. Die Hauptaufgabe des Teams besteht darin, dem Kunden eine rasche Wertschöpfung zu ermöglichen, indem es die termingerechte und budgetkonforme Bereitstellung der Pyramid Decision Intelligence Platform sicherstellt. Sobald die Plattform in Betrieb ist, arbeiten die Customer Success-Manager eng mit dem Kunden zusammen, um die Einführung der Pyramid-Plattform zu unterstützen, indem sie ihn mit Schulungen und Zertifizierungen versorgen und neue Anwendungsfälle identifizieren, die strategische Vorteile bringen.

Treffen Sie unseren neuen VP of Global Customer Success

Hayley Munro bringt eine Vielzahl beruflicher und persönlicher Erfahrungen mit, die sie dabei unterstützen werden, den Kunden bei Pyramid in den Mittelpunkt zu stellen. Sie war bei einer Reihe verschiedener Organisationen maßgeblich an der Leitung von Kundenaktivitäten beteiligt. Dazu gehört die Steuerung des Kundenerfolgs, der professionellen Dienstleistungen und des Kundensupports. Überdies bringt sie ein detailliertes und umfassendes Verständnis dafür mit, was eine erfolgreiche Customer Journey ausmacht und wie man Kundenzufriedenheit fördert.

Außerhalb des Büros ist Hayley Munro eine begeisterte Naturliebhaberin, die regelmäßig beim Skifahren oder Mountainbiken anzutreffen ist. Sie ist eine leidenschaftliche Weltenbummlerin, deren kulturübergreifende Begegnungen nicht nur persönlich bereichernd sind, sondern ihr auch dabei helfen, leistungsstarke Teams auf der ganzen Welt aufzubauen.

Decision Intelligence ist die nächste Innovation im Bereich Big Data Analytics

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die Künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Datenvorbereitung, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence (Entscheidungsintelligenz) von herkömmlichen Business Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationshürde, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die für die Aufbereitung und Analyse von Daten und die Erstellung und Freigabe von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Decision Intelligence Platform von Pyramid liefert datengestützte Erkenntnisse für jeden, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Pyramid-Plattform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und deckt jeden Analysebedarf ab, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid-Plattform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik

Zitate

Omri Kohl, Chief Executive Officer (CEO) und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Customer Success ist mehr als jede andere Funktion in unserem Unternehmen dafür verantwortlich, langfristige Beziehungen mit den Nutzern der Pyramid-Plattform zu entwickeln und zu pflegen. Richtig gemacht, schafft Customer Success Markentreue, erhöht die Kundenzufriedenheit (CSAT), steigert den Net Promoter Score und stellt eine Bindung her, eine Partnerschaft, die für beide Seiten von Vorteil ist."

"Hayley verfügt über eine starke Kombination aus Fachwissen im Bereich Analysesoftware und Führungsqualitäten im Bereich Kundenerfahrung in einem Unternehmen, das sich auf Kundenerfahrung spezialisiert hat. Darüber hinaus hat sie ein angeborenes Gespür dafür, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, weil sie wissen, dass Hayley auf ihrer Seite steht."

Hayley Munro, Vice President, Global Customer Success, Pyramid Analytics: "Ich wusste sofort, dass Pyramid das richtige Unternehmen für mich ist. Da ich bereits auf dem Analysemarkt tätig war, erregte die Pyramid Decision Intelligence Platform meine Aufmerksamkeit, weil sie so einzigartig ist, für wen sie eingesetzt wird und welches Transformationspotenzial sie bietet."

"Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengestützte Erkenntnisse, die es jedem ermöglichen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen von Datenwissenschaftlern bis hin zu technisch nicht versierten Geschäftsanwendern. Ich freue mich darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, zu erkennen, wie die Pyramid-Plattform neue Möglichkeiten eröffnet, die vorher nicht ersichtlich waren."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse für schnellere, optimierte Entscheidungen, indem sie direkten Zugriff auf beliebige Daten gewährt, einen geregelten Self-Service für jede Person ermöglicht und jeden Analysebedarf in einer No-Code Umgebung erfüllt. Die Pyramid-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Datenvorbereitung, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Planen Sie eine Demo.

Pyramid Analytics hat seinen Sitz in Amsterdam und verfügt über regionale Standorte in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel-Aviv. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, denn geografische Standorte sollte kein Hindernis für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Erfahren Sie mehr bei Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

