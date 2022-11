Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -Integrated Service Technology Inc. (iST) hat heute bekannt gegeben, dass der Automotive Electronics Council (AEC) - die höchste Ebene des globalen Verbandes für die Qualifizierung von Automobilelektronik - iST nach einer langwierigen, mehrstufigen Prüfung vor kurzem offiziell als assoziiertes Mitglied anerkannt hat. Es gibt weltweit nur 93 Unternehmen, neun davon aus Taiwan, die AEC-Mitglied geworden sind. Zu diesen neun taiwanischen Unternehmen gehören die Gießereien SMC und UMC, und iST fühlt sich geehrt, das einzige Labor in Asien zu sein, das als Teil dieses internationalen Elite-Teams anerkannt wurde.Der AEC ist eine Organisation, die 1990 von Chrysler, Ford Motor und General Motors zur Festlegung und Standardisierung von Prüfmethoden für die Zuverlässigkeit von Teilen und von Qualitätssystemstandards in der Automobilindustrie gegründet wurde. Wenn ein Hersteller in die Lieferkette der Automobilelektronik einsteigen will, muss er zunächst die "Eintrittskarte" erhalten, indem er die vom AEC festgelegten Qualifizierungsspezifikationen für die Automobilindustrie erfüllt, wie z. B. AEC-Q100, AEC-Q101, AEC-Q102, AEC-Q104, AEC-Q200 und weitere AEC-Q-Normen.Es gibt weltweit nur 93 qualifizierte AEC-Mitglieder und alle sind renommierte Unternehmen in ihrem jeweiligen Automobilbereich. Zu ihnen gehören die 10 weltweit führenden Tier-1-Anbieter wie APTIV, BOSCH, CONTINENTAL, DENSO, MAGNA, ZF; die 10 führenden Automobil-Chip-Tier-2-Anbieter wie INFINEON, INTEL, NVIDIA, NXP, QUALCOMM, STM, TI sowie Tier-3-Anbieter (d. h. Dienstleistungsanbieter für Tier 2) wie TSMC, UMC, GF und AMKOR. Als unabhängiges Dritt-Partei-Labor, das nach ISO-17025 (Laborqualitätssystem) zertifiziert ist, fühlt iST sich geehrt, vom AEC als einziges assoziiertes Mitglied aufgenommen worden zu sein, das über ein gut ausgestattetes Labor für Verifikationsanalysen verfügt, um das Ziel des Technischen Komitees für Bauteile des AEC zu bedienen.iST ist der Pionier auf dem Gebiet der Verifizierung von Automobilelektronik. Bereits 2008 begann das Unternehmen mit der Implementierung seines Layouts im Bereich der elektronischen Automobil-Verifizierung. So gründete das Unternehmen im Jahr 2015 ein Joint-Venture-Unternehmen namens DEKRA-iST mit DEKRA, dem weltweit größten Partner für die Identifizierung und Prüfung von Fahrzeugsicherheit. Im Jahr 2020 trat das Unternehmen der MIH (Mobility In Harmony) Open EV Alliance bei und hat in den letzten zehn Jahren bis zu 70 % der Halbleiterhersteller erfolgreich beim Einstieg in den Automobilelektronikmarkt unterstützt. Jetzt, im Jahr 2022, hat iST, nachdem es im Laufe der Jahre den Grundstein auf dem Automobilelektronikmarkt gelegt hat, endlich die strenge Prüfung durch den AEC bestanden und ist stolz darauf, Mitglied zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945759/Figure_iST_honored_laboratory_Asia_recognized_part_AEC.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ist-tritt-als-erstes-asiatisches-labor-dem-automotive-electronics-council-aec-als-assoziiertes-mitglied-bei-301677626.htmlPressekontakt:Yuting Chiu,+886-3-579-9909 Durchwahl 1068,Marketing_tw@istgroup.comOriginal-Content von: Integrated Service Technology Inc. (iST), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132110/5370230